Alerta temprana y semáforos de riesgo, el Ayuntamiento de Guadalajara se prepara para las posibles afectaciones, inundaciones y desastres del temporal de lluvias 2026. Jenny de la Torre, coordinadora municipal de Protección Civil, explicó que esto permitirá anticipar riesgos e informarlo a los tapatíos con anticipación para evitar accidentes y tragedias.

“Para conformar datos muy específicos que pueden alertar de la cantidad de lluvia y los probables daños que puedan ocasionar dependiendo el semáforo en el que se encuentra. Mira este alertamiento es un semáforo, obviamente que todos los semáforos tienen una alerta mayor, se pondría un riesgo muy alto, que es el color rojo y así sucesivamente el rojo, el naranja, el amarillo y el verde”.

La directora de Protección Civil de Guadalajara explicó que cuentan con un mapa de riesgos y semáforo actualizado con la información de los últimos cuatro años. (Por Gustavo Cárdenas)