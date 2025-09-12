El Gobierno de la Ciudad de México confirma que al momento son diez las personas fallecidas producto del trágico accidente provocado por la explosión de una pipa de gas. Al momento hay 54 lesionados, que se encuentran hospitalizados y 22 que ya fueron dados de alta. Por su parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, descartó que haya sido un bache el causante del percance, pues no se encontró ningún tipo de daño en el asfalto. Al momento continúan las periciales para determinar la causa del accidente. (Por Arturo García Caudillo)