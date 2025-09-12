Previo a las celebraciones patrias, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos para que celebren el Grito de Independencia con precaución y en coordinación con los consulados mexicanos.

La mandataria subrayó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido orientación específica para garantizar que las festividades se realicen de forma segura.

La presidenta también informó que se ha mantenido comunicación con autoridades estadounidenses para recordarles la importancia de esta fecha para la comunidad mexicana.