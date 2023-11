La captura de “El Nini”, es muestra de que su administración no tiene lazos de complicidad con criminales, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo y no hay impunidad para nadie. Por eso estamos avanzando”.

Agradeció la mención que hizo su homólogo estadounidense Joe Biden, quien reconoció el compromiso del gobierno mexicano en el combate al fentanilo, y aseguró que se mantendrá esta línea de detenciones hasta el final de su sexenio. (Por Arturo García Caudillo)