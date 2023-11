Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra del Poder Judicial, por el caso Lozoya, luego que una jueza autorizara devolverle una propiedad con valor de más de dos millones de dólares.

“Esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero esta resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides”.

Reiteró que para otorgarle la libertad condicional al ex director de Pemex, debe haber un arreglo de reparación del daño, pero devolviendo 100 millones de dólares a la Hacienda Pública, y no 20, como plantea su defensa. (Por Arturo García Caudillo)