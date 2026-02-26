La Fiscalía General de la República ejecutó un cateo en un rancho del municipio de La Manzanilla de la Paz, donde aseguró armas, cartuchos y vehículos, como resultado de un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según el informe oficial, elementos militares que realizaban recorridos de vigilancia por un camino de terracería detectaron a dos personas a bordo de un vehículo, quienes al advertir la presencia de la autoridad intentaron huir. Tras una persecución, los sospechosos descendieron y se internaron en un predio tipo rancho.

Con autorización judicial, personal de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Fiscalía General de la República con apoyo de la Defensa, ingresaron al inmueble, donde aseguraron un arma larga, cuatro armas cortas, 16 cargadores, mil 500 cartuchos útiles y cuatro vehículos.

El material decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que integra la carpeta de investigación por presuntas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Por Edgar Flores Maciel)