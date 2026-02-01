El Congreso de Jalisco aprobó su presupuesto de egresos para 2026 por un monto de mil 109 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto a lo ejercido en 2025. En el dictamen se descartó un aumento salarial para las y los legisladores.

La diputada Montserrat Pérez Cisneros explicó que el incremento se debe a mayores participaciones estatales y a remanentes de ejercicios anteriores.

“Tenemos un aumento del tres por ciento de las participaciones estatales, es decir, al Congreso el Estado le da tres por ciento más y luego, tenemos remanentes de los ejercicios presupuestales del 2024 y 2025 que permiten que se extienda. Esos remanentes son porque hubo algunos proyectos que no se ejecutaron o porque hubo economías. Hoy tenemos 85 millones de pesos en remanentes de los últimos dos ejercicios presupuestales, por eso tenemos más presupuesto para este año”.

De acuerdo con lo aprobado, la mayor parte del gasto en 2026 se destinará a servicios personales del Poder Legislativo, además de otros rubros operativos del Congreso. (Por Marck Hernández)