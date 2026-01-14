La Fiscalía General de la República en Jalisco aseguró múltiples tomas clandestinas y miles de litros de hidrocarburo en operativos realizados en distintos municipios del estado.
En Degollado, personal de Petróleos Mexicanos localizó seis ordeñas en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del poblado de Tarimoro.
En Tototlán se hallaron dos tomas clandestinas más en la misma infraestructura.
En tanto, en Tlajomulco, elementos de la Guardia Nacional aseguraron tres vehículos y dos tanques con aproximadamente 60 mil litros de hidrocarburo abandonados.
No se reportaron detenidos y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público federal.
