Alemania, Francia, Noruega y Suecia anunciaron el envío de tropas y oficiales a Groenlandia para integrar una misión militar europea en apoyo a Dinamarca, ante los amagos de Estados Unidos de tomar control del territorio ártico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, informó que su país iniciará ejercicios militares conjuntos con Dinamarca, bajo la llamada Operación Resistencia Ártica.

Alemania, Suecia y Noruega también enviarán personal para evaluar esquemas de cooperación y reforzar la seguridad regional, incluida la vigilancia marítima.

Las actividades se realizarán a partir de este viernes, a petición del gobierno danés.