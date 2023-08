La Fiscalía de la Ciudad de México no encubre servidores públicos, aseguró el vocero de esta institución, Ulises Lara, luego de la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

“Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas del delito más atroz que puede cometerse en contra de una mujer, que es el feminicidio y buscar severos castigos contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados y se auto nombren perseguidos políticos. Esta investigación obedece específicamente a esa búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo. Lo digo enfáticamente, esta fiscalía no encubre ni encubrirá ningún servidor público”.

El delito por el cual se acusa el fiscal de Morelos, es por el delito de retardo de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda, asesinada a finales del año pasado. (Por Arturo García Caudillo)