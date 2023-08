Ante los daños que presenta la avenida Adolf Horn con las recientes lluvias, vecinos y comerciantes de esta vialidad anunciaron manifestarse este sábado por la mañana e incluso bloquear la rúa si las autoridades no atienden sus demandas.

Las quejas son por la basura que ha arrastrado el Arroyo Seco durante sus desbordamientos y que no ha sido recogida, los baches que se han formado sobre la avenida y que han ponchado decenas de vehículos y que no se ha atendido el tema de una boca de tormenta antes de llegar al nuevo puente vehicular y donde emanan aguas negras, las cuales se encharcan antes de llegar a esta estructura.

En la convocatoria de los vecinos se advierte que si estas demandan no se atienden se realizará el bloqueo de Periférico y Adoldf Horn el lunes por la mañana.

Este viernes , se avistó a personal del ayuntamiento realizando labores de bacheo, limpieza y saneamiento en la vialidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)