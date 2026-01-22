Soy un servidor de la Ley y así seguiré de ser ratificado como embajador de México en la Gran Bretaña, aseguró, al comparecer ante diputados y senadores, el ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“Mi carrera ha sido ser un servidor de la Ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción. Y eso es lo que yo siento, y se refleja en las preguntas de todos ustedes en lo que yo puedo lograr y que siempre, siempre estaré a la disposición y al orden que quienes me han dado la posibilidad de cumplir, siempre estaré a su disposición. Y en ese sentido, si yo tengo la aprobación de ustedes yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”.

Respaldó la política exterior del Gobierno de la República, asegurando que ante los cambios que vive el mundo, los principios de nuestro país han prevalecido manteniendo su dignidad y su respetabilidad y se ha sabido negociar dentro de ese marco. (Por Arturo García Caudillo)