Tras ser trasladado vía aérea a la Ciudad de México, luego de ser detenido en la comunidad de Santa Ana Amatlán, Apatzingán, Michoacán, César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, fue ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El líder de la célula delictiva “Los Blancos de Troya”, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, cuenta con siete órdenes de aprehensión del fuero local y fuero federal.

El Botox fue capturado este jueves en un operativo del Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Michoacán.