A pesar de que ha habido un incremento en los contagios de Covid-19, éste es mínimo y por tanto no hay motivo de alarma, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene sólo 19 personas hospitalizadas por covid en todo el país y el porcentaje de ocupación es menor al 2 por ciento en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud y menor a punto 5 por ciento para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus”.

En cuanto al uso del cubrebocas, recordó que no es necesario por el momento, que se recomienda en el caso de las personas infectadas por cualquier virus, para no contagiar a otros, y que la vacunación contra sarscov2 reiniciará en octubre. (Por Arturo García Caudillo)