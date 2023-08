A pesar de la orden de un juez para que los libros de texto de primaria sean revisados y corregidos, no hay amparos que impidan su distribución, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases, el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida esto”.

Comentó que se está planteando que no se distribuyan en las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio correspondientes y para eso aún falta tiempo. (Por Arturo García Caudillo)