La Secretaría de Marina decomisó 26 bultos de cocaína en una embarcación menor localizada frente a las costas de Guerrero.

La nave fue interceptada al sur-suroeste de Acapulco y trasladada hacia el municipio de Petatlán.

En la acción fueron detenidas dos personas extranjeras, quienes quedaron a disposición de autoridades federales.

Este aseguramiento se suma a otros tres realizados en la última semana, con un total de 89 bultos con droga decomisados.