La Secretaría de Marina decomisó 26 bultos de cocaína en una embarcación menor localizada frente a las costas de Guerrero.
La nave fue interceptada al sur-suroeste de Acapulco y trasladada hacia el municipio de Petatlán.
En la acción fueron detenidas dos personas extranjeras, quienes quedaron a disposición de autoridades federales.
Este aseguramiento se suma a otros tres realizados en la última semana, con un total de 89 bultos con droga decomisados.
Asegura Marina 26 bultos de cocaína frente a costas de Guerrero
La Secretaría de Marina decomisó 26 bultos de cocaína en una embarcación menor localizada frente a las costas de Guerrero.