El gobierno de Irán expresó desconfianza sobre la intención de Estados Unidos de avanzar en negociaciones de paz, en medio de nuevos episodios de violencia en la región.

El canciller iraní, Abás Araqchi, cuestionó la seriedad de Washington al señalar presuntas violaciones al alto el fuego.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que esperaba una respuesta oficial de Teherán a una propuesta para poner fin al conflicto.

Sin embargo, autoridades iraníes confirmaron que aún analizan el planteamiento, lo que mantiene la incertidumbre y la tensión en Medio Oriente.