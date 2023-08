Asegura la ex secretaria de gobernación y mujer de confianza del presidente López Obrador,

Olga Sánchez Cordero, que en Morena no habrá divisiones después del próximo 6 de septiembre que se defina el nombre de quien será el próximo candidato o candidata a la presidencia de México.

Asegura que es deseo del presidente López Obrador que sea a través de una encuesta que se defina a quien competirá por sucederlo.

“Conociendo yo al presidente como lo conozco porque yo conviví con él durante tres años todos los días, todos los días. A él le importa mucho la historia y quiere pasar a la historia como el que no decida quien va a ser su sucesor sino que la población lo decida, y él está empeñado en que sean reales las encuestas, reales”.

Sobre las críticas que hizo el ex canciller Marcelo Ebrard en torno al presunto apoyo del presidente López Obrador a la pre campaña de Claudia Sheinbaum, la senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que todos los aspirantes tuvieron piso parejo. (Por José Luis Escamilla)