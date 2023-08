Los niños de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, de la colonia Jardines de Nuevo México, no iniciaron el nuevo ciclo escolar 2023-2024 porque el plantel está en obras.

La directora del turno matutino, Guadalupe Livier Martínez,indica que estas obras corresponden al programa “Escuela con estrella” del municipio de Zapopan.

“Tenemos ahorita contemplado que ya en el transcurso de esta semana aseguren los espacios más riesgosos para que ya los niños puedan ingresar, aunque ellos van a seguir la obra hasta que la terminen -¿Por que el retraso en las obras?- No sé, el retraso que hayan tenido ellos es parte del programa Escuelas con estrella. Ahorita yo lo único que les pedí es que tuvieran los espacios asegurados para que los niños no corran riesgo”.

En este plantel estudian casi 400 niños.

Se ubica a unas cuadras del preescolar donde hoy arrancó oficialmente el ciclo escolar 2023-2024 por parte de autoridades del estado. (Por Claudia Manuela Pérez)