Al rechazar la “intervención directa” de Estados Unidos en Venezuela y refrendar la posición de México sobre el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la presidenta Claudia Sheinbaum, recalcó que hay cooperación y resultados en el combate contra el narcotráfico.

“Los resultados están a la vista. Una reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene en sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave consumo de drogas en el país vecino”.

Claudia Sheinbaum señaló que debe combatirse con firmeza los grupos que distribuyen droga y lavan dinero tanto en México como en Estados Unidos. (Por Gricelda Torres Zambrano)