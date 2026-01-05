A partir de este lunes 05 de enero comienza la dispersión de recursos para el pago del primer bimestre de las pensiones del Bienestar, como el que reciben los adultos mayores, explica la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes al confirmar que aumentaron los montos.

“A partir del día de hoy vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año, su bimestre enero-febrero 2026. 13.4 de adultos mayores a partir del día de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales, es decir tiene un aumento de 200 pesos, de 6,200 a 6,400”.

El pago de la pensión se realizará del 05 al 28 de enero. El calendario comienza por la primera letra del apellido. La dispersión de recursos de los distintos programas sociales beneficia a más de 18 millones de mexicanos. (Por Gricelda Torres Zambrano)