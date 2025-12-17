Autoridades municipales aseguraron alrededor de 10 kilos de pirotecnia a granel durante un operativo desplegado en el cruce de Demócrito y avenida Presa de Osorio, en la colonia Agustín Yáñez de Guadalajara, tras múltiples reportes ciudadanos por su venta ilegal en la explanada del templo de San Lorenzo.

Elementos de la Comisaría de Guadalajara, con apoyo de una unidad canina, localizaron una caja con artefactos de alta peligrosidad así como otros de menor riesgo.

Ninguna persona se hizo responsable del material, ya que el presunto vendedor se retiró antes del arribo policial.

La pirotecnia fue puesta a disposición de Protección Civil para su resguardo y manejo conforme a los protocolos, como parte de los operativos preventivos de la temporada decembrina. (Por Edgar Flores Maciel)