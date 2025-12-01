La Comisión Federal de Electricidad en voz de su directora, Emilia Calleja, anuncia la expansión de la red de transmisión mediante la construcción de alrededor de 40 proyectos en el 2026.

“Para el 26 hemos considerado 44 proyectos en su totalidad, veinte los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y tres proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio”.

Estos proyectos se sumarán a los 22 que se han desarrollado durante este año, y de los cuales quedan tres pendientes de ser concluidos. De hecho, actualmente existe un bloque de proyectos en evaluación integrado por los desarrollos de energías limpias en Durango, Quintana Roo y Guanajuato. (Por Arturo García Caudillo)