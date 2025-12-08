Autoridades federales y estatales decomisaron aproximadamente ciento cincuenta kilos de mariguana durante una inspección en una empresa de mensajería ubicada en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía estatal y la Policía Estatal, apoyados por un binomio canino que permitió ubicar el cargamento.

El aseguramiento forma parte de las acciones realizadas los días cinco, seis y siete de diciembre, cuyos resultados fueron presentados por el Gabinete de Seguridad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.