Entre 2020 y junio de 2025 se denunciaron más de 30 mil violaciones contra menores de 18 años en México, pero solo se emitieron 4 mil 27 sentencias condenatorias, lo que refleja una impunidad del 87 por ciento, denuncian colectivos.

Morelos, Oaxaca y Nuevo León presentan las brechas más amplias entre denuncias y condenas, con menos de diez por ciento de responsabilidad penal acreditada.

Las víctimas suelen tener entre 12 y 17 años, además que la mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas, generalmente familiares o conocidos.