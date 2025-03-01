Autoridades estatales y municipales aseguraron 36 máquinas tragamonedas en distintos puntos de Guadalajara, como parte de los operativos contra estos dispositivos.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que las acciones, derivadas de denuncias ciudadanas, incluyeron el retiro de 22 aparatos en un presunto “minicasino” en Tetlán, nueve en el Centro y cinco más en otro establecimiento.

El operativo se realizó en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno y forma parte de una estrategia para prevenir la ludopatía y frenar la operación clandestina de estas máquinas.