Para evitar que los apoyos, atención y medicamentos queden a merced de la voluntad política, el Gobierno del Estado presentará una iniciativa ante el Congreso Local para garantizar el presupuesto necesario que requieren los sobrevivientes y afectados de las explosiones del 22 de abril de 1992, así lo expuso el secretario general de gobierno, Salvador Zamora.

“El que se pueda presentar una iniciativa para que por ley pueda quedar definitivo, un recurso económico contemplado en el Presupuesto de Egresos del Estado, para que siempre exista la garantía de que este fondo tendrá recursos, y que las personas víctimas puedan contar con suspensiones, con su apoyo médico, con servicios de medicamentos, etcétera, ¿no?. Es un compromiso que hicimos ayer y por su puesto yo estaré a cargo. Hay un trabajo complejo legislativo, pero, sin embargo, estamos por cumplir el compromiso”.

La intención será garantizar el recurso económico como mínimo hasta el 2030. (Por Gustavo Cárdenas)