La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 99 aves comercializadas ilegalmente en el Mercado San Juan de Dios, durante un operativo conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército.

Entre los ejemplares se encontraban periquitos, loros y colorines sietecolores, algunos bajo protección especial.

La dependencia detectó que los vendedores no acreditaron la legal procedencia ni contaban con anillos de identificación.

La Profepa presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por delitos ambientales.