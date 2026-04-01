El vertedero que se incendió desde el martes en la zona de Technology Park, en Zapopan, operaba de manera irregular y ya había sido detectado por autoridades municipales, admite el alcalde, Juan José Frangie.

Detalló que desde octubre, el municipio notificó a la Fiscalía del Estado por posibles delitos ambientales en el lugar, como contaminación de suelo, agua y aire.

El munícipe anunció sanciones contra los responsables mientras se investiga la propiedad del predio.