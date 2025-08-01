Como resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, autoridades aseguraron decenas de artículos prohibidos dentro del centro penitenciario de Puente Grande, en Jalisco.

Durante la revisión, que abarcó 14 módulos como el comedor, la terraza, talleres y áreas comunes, fueron localizadas réplicas de armas de fuego, cuchillos y navajas con funda, una planta de marihuana, teléfonos celulares y hasta un garrafón con pulque.

También se decomisaron 14 tijeras, bastones retráctiles y 155 pipas para el consumo de la droga sintética conocida como cristal.

La intervención forma parte de una estrategia itinerante que se implementa en diversos reclusorios bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad del Estado.

Las autoridades informaron que estos operativos continuarán realizándose de forma aleatoria. (Por Edgar Flores Maciel)