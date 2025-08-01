El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el arranque de operaciones del primer Polo del Bienestar en la entidad.

“Este Polo de Desarrollo del Bienestar ubicado en el municipio de Zinapécuaro, zona metropolitana de Morelia en Michoacán, es un polo de desarrollo de 346 hectáreas que tiene una logística y una conectividad a través de ferrocarril de Canadian Pacific Kansas City, desde el puerto de Lázaro Cárdenas y se encuentra sobre la Autopista de Occidente, que conecta a la Ciudad de México a Guadalajara. Para mí es un gusto informar que ya estamos con los primeros inversionistas para el desarrollo del parque”.

La primera inversión corresponde a la empresa Citelis, dedicada a la construcción de edificios inteligentes, por mil millones de pesos en una primera etapa, y se suma a otras que se están llevando a cabo en el puerto de Lázaro Cárdenas, por cuatro mil millones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)