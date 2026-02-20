Personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Civil aseguró armas, droga, vehículos y equipo táctico en el municipio de Arteaga, Michoacán, durante recorridos del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

La acción ocurrió en inmediaciones del poblado de Toluquilla, donde civiles armados a bordo de dos unidades dispararon contra los elementos y huyeron, abandonando los vehículos.

En el lugar fueron localizadas tres armas largas, 234 cartuchos calibre 7.62, 56 calibre 5.56, cargadores, cuatro chalecos balísticos, dos cascos, vestimenta táctica y tres envoltorios con hierba con características de marihuana.

No se reportaron marinos lesionados y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades para integrar la carpeta de investigación.