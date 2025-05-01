La Fiscalía General de la República informó el aseguramiento de hidrocarburo en la colonia Santa María Tequepexpan, de Tlaquepaque.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional detectaron durante recorridos de vigilancia dos tractocamiones con capacidad de 30 mil litros, cargados al 80 por ciento con presunta gasolina robada.

Por lo tanto, abrió una investigación contra quien o quienes resulte responsable por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.