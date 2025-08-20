Un cateo en la localidad de Tecuán, en Encarnación de Díaz, permitió a autoridades estatales y federales asegurar un arsenal, vehículos robados y droga.

El operativo inició cuando elementos de la Guardia Nacional detectaron a dos motociclistas con ropa táctica que huyeron a una finca, donde abandonaron sus unidades con reporte de robo.

En el lugar, se hallaron siete rifles, una granada de fragmentación, aditamento lanzagranadas, dos presuntos explosivos, cartuchos de diversos calibres y cargadores.

También se confiscaron siete motocicletas, un vehículo y una camioneta, además de droga.