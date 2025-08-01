El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo este miércoles reuniones por separado con los alcaldes de Tlajomulco Gerardo Quirino Velázquez, y de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.

Velázquez informó que busca reforzar la coordinación con la Guardia Nacional y la Sedena, especialmente en la Zona Valle, donde se pretende rescatar 10 mil viviendas abandonadas en conjunto con el Infonavit.

Pérez Segura dijo que el encuentro fue para fortalecer la coordinación con el fin de combatir las causas del delito.