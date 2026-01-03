Autoridades estatales y municipales aseguraron miles de autopartes presuntamente robadas, con un valor estimado de cuatro a cinco millones de pesos, tras un cateo en una finca de la calle Rosales en el Centro de Tlaquepaque.

La propiedad ya estaba asegurada desde el 26 de diciembre, luego de que se localizaran placas con reporte de robo y numerosas autopartes.

El cateo permitió decomisar faros, puertas, cofres, computadoras, espejos y neumáticos de distintas marcas, incluidos vehículos de lujo.

El material fue trasladado a la Fiscalía para análisis y rastreo de su origen.