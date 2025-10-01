Jalisco comenzó el 2026 como la segunda entidad del país con más casos confirmados de sarampión, desde que se activó la alerta por el brote en agosto pasado.

En las primeras horas del año, la entidad sumó 19 nuevos contagios, con lo que el acumulado asciende a 593 casos.

El estado sólo es superado por Chihuahua, que registra cuatro mil 485 contagios confirmados.

A nivel nacional, el brote ha dejado 24 defunciones: 21 en Chihuahua y tres más distribuidas entre Jalisco, Sonora y Durango.