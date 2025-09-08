Fueron aseguradas las cuentas bancarias, inversiones y cualquier otro activo o instrumento financiero de 44 personas y 24 empresas, como parte de la investigación que se realiza por el presunto fraude de las Villas Panamericanas.

El gobierno de Jalisco confirmó este lunes un fraude por 130 millones de pesos cometido en perjuicio del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, derivado de la adquisición irregular de 100 departamentos en las Villas Panamericanas.