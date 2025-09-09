Tras el escándalo de corrupción de altos mandos de la Marina involucrados en huachicol fiscal, y los ataques a esta institución y las críticas a la administración anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de las Fuerzas Armadas y de su predecesor en el cargo.

“Que en vez de decir, qué bueno que se actuó, que bueno que la institución está actuando, qué bueno que hay un caso como este y hay actuación. No, no, ya es buscar denostar. Igual que a la administración pasada, al presidente López Obrador, que ese también, tiene ganado el corazón del pueblo, ese por más que le digan lo que le quieran decir, eso no va a cambiar la opinión de la gente. Eso no va a cambiar la imagen del presidente López Obrador ni de su gobierno, ni de la Marina, ni del Ejército, ni de la Guardia Nacional”.

Asimismo, reiteró que la mejor prueba de que hay reconocimiento de la gente, es que a pesar de las críticas el pueblo sigue apoyando a su movimiento. (Por Arturo García Caudillo)