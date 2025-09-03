En tan solo una semana, las autoridades han asegurado cuatro pipas con combustible robado en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara e interior del estado.

El caso más reciente ocurrió la noche del lunes en Tlajomulco, donde elementos de la Guardia Nacional detuvieron dos unidades junto con sus operadores, una de ellas recién cargada en una toma clandestina en el fraccionamiento Paseo del Roble.

En Tonalá, en la colonia Lomas de San Miguel, la manipulación ilegal de una toma provocó una fuga de combustible que generó alarma entre vecinos. En Tala, policías estatales descubrieron otra conexión clandestina cuando sorprendieron a sujetos ordeñando un ducto.

Mientras tanto, en Tototlán, la Fiscalía General de la República aseguró los días 20 y 27 de agosto dos predios en los que fue localizado hidrocarburo robado. (Por Edgar Flores Maciel)