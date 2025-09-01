El envejecimiento es gradual prácticamente desde que nacemos, no a partir de los 60 años, asegura la investigadora del Instituto de Neurociencias de la UdeG, Esmeralda Matute, al hacer referencia a los cambios cognitivos y motrices que se presentan conforme avanza la edad.

“Otra cosa que se quejan, la memoria. La memoria se quejan que los adultos mayores están perdiendo la memoria pero, ustedes saben por ejemplo una de las quejas más llamativas es que, ya no me acuerdo cómo se llamaba la película, ya no me acuerdo quién era el director. Y saben alrededor de qué edad empieza a pasar eso, alrededor de los 40 años. No es una característica de los adultos mayores, es una característica del envejecimiento”.

La investigadora afirma que el envejecimiento no es patológico, sino gradual a lo largo de la vida.

Señala que por ejemplo ya a partir de los 25 años, el cuerpo de las personas se hace más lento. (Por Gricelda Torres Zambrano)