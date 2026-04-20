Autoridades realizaron un operativo en el Penal de Puerto Vallarta, donde decomisaron droga, armas blancas y diversos objetos prohibidos.

Informaron que la revisión, apoyada por fuerzas estatales y federales, incluyó módulos habitacionales y áreas comunes.

Entre lo asegurado destacan envoltorios de marihuana, pipas, cuchillos artesanales, puntas y herramientas.

El operativo duró cerca de tres horas y forma parte de una estrategia permanente para reforzar el control en los centros penitenciarios.