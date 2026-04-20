El SIAPA anunció la suspensión temporal del suministro en zonas de Tlaquepaque debido a trabajos de limpieza en el tanque Cárcamo Las Juntas.

Las labores iniciarán este lunes a las 22:00 horas en la colonia Álamo Industrial, con una duración de poco más de un día, por lo que se prevé la normalización del servicio hasta la tarde del miércoles.

Durante este periodo habrá bajas presiones o falta de agua en colonias como Las Juntas, Nueva Lázaro Cárdenas, Brisas de Chapala y fraccionamientos aledaños.

Autoridades recomiendan tomar previsiones.