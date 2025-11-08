Durante las revisiones a los centros penitenciarios de Culiacán y los Mochis, la policía estatal y la Guardia Nacional aseguraron instrumentos punzocortantes, celulares, cargadores, memorias USB, dosis de diversas sustancias presuntamente drogas y módems de internet.

En el operativo en el reclusorio de Culiacán, las autoridades aseguraron 12 cargadores para celulares, 10 teléfonos celulares, tres bolsas con polvo blanco, tres con hierba verde, presuntamente marihuana, un cuchillo y un desarmador.

En el reclusorio de Los Mochis se encontraron 22 puntas, 12 celulares, siete cargadores para celulares, cuatro objetos contundentes, dos pipas hechizas y una memoria USB.