La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz emitió una “alerta gris” preventiva ante la entrada del Frente Frío número 13, que se espera impacte el territorio veracruzano a partir de este domingo y hasta el próximo martes.
Ante dicho pronóstico, la Universidad Veracruzana anunció suspensión de clases en cuatro regiones: Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz-Boca del Río y Xalapa.
El fenómeno traerá consigo lluvias intensas, un marcado descenso de temperaturas y un evento de Norte Violento, especialmente en zonas costeras y montañosas.
Veracruz activa “alerta gris” por ingreso del Frente Frío número 13
