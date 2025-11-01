La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz emitió una “alerta gris” preventiva ante la entrada del Frente Frío número 13, que se espera impacte el territorio veracruzano a partir de este domingo y hasta el próximo martes.

Ante dicho pronóstico, la Universidad Veracruzana anunció suspensión de clases en cuatro regiones: Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Veracruz-Boca del Río y Xalapa.

El fenómeno traerá consigo lluvias intensas, un marcado descenso de temperaturas y un evento de Norte Violento, especialmente en zonas costeras y montañosas.