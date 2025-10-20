Elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas y Protección Ciudadana (FOEP) aseguraron una finca en el centro de Teocaltiche, presuntamente utilizada para la dosificación y distribución de drogas sintéticas.

El operativo ocurrió la tarde del domingo, cuando los agentes, durante un recorrido de vigilancia en la colonia Centro, escucharon detonaciones de arma de fuego. Al acudir al cruce de las calles Privada de La Cruz y Doroteo Arango, observaron a dos sujetos que huyeron en una motocicleta.

Durante la inspección, los oficiales localizaron una finca marcada con el número 12-A, cuya puerta se encontraba abierta. Desde el exterior se observó un arma tipo escuadra, además de bolsas resellables vacías y otras con material blanco, aparentemente droga sintética.

El hallazgo fue notificado al Ministerio Público Federal, quien ordenó el acordonamiento y resguardo del inmueble. La autoridad gestiona una orden de cateo para realizar una revisión exhaustiva y continuar con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)