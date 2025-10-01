En el marco del Festival Municipal de Muertos que organiza Guadalajara se realizará un par de competencias de la serie de carreras que organiza el consejo municipal del deporte, y que su director David Prado explica que las inscripciones no se cobran, pero sí hay un intercambio por donativos que son puestos a disposición del DIF municipal.
“El serial de carreras conformado por siete fechas ya está prácticamente llegando a su fin. Estamos aquí en la sexta etapa y que tiene esta tradición de Día de Muertos es este próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 6:30 de la mañana es el disparo de salida. Recordarles a todos y a todas que las carreras son con causa, son gratuitas, no tienen costo, sólo a la hora de ir a recoger número y playera que se les otorga a todos los corredores, se les pide algún producto en este caso van a ser temas de limpieza personal”.
El Ayuntamiento de Guadalajara pone como requisito tener mínimo 15 años de edad para participar en las carreras por día de muertos. (Por Gustavo Cárdenas)
Pedirán donaciones por carreras Día de Muertos en GDL
