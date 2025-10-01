En el marco del Festival Municipal de Muertos que organiza Guadalajara se realizará un par de competencias de la serie de carreras que organiza el consejo municipal del deporte, y que su director David Prado explica que las inscripciones no se cobran, pero sí hay un intercambio por donativos que son puestos a disposición del DIF municipal.

“El serial de carreras conformado por siete fechas ya está prácticamente llegando a su fin. Estamos aquí en la sexta etapa y que tiene esta tradición de Día de Muertos es este próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 6:30 de la mañana es el disparo de salida. Recordarles a todos y a todas que las carreras son con causa, son gratuitas, no tienen costo, sólo a la hora de ir a recoger número y playera que se les otorga a todos los corredores, se les pide algún producto en este caso van a ser temas de limpieza personal”.

El Ayuntamiento de Guadalajara pone como requisito tener mínimo 15 años de edad para participar en las carreras por día de muertos. (Por Gustavo Cárdenas)