La Policía Estatal Preventiva aseguró una finca en construcción en el fraccionamiento Villas del Cortijo, en Tonalá, presuntamente utilizada para el remarcado de vehículos, donde fueron recuperados al menos dos automóviles con reporte de robo.

El operativo se realizó tras una alerta del C5 Jalisco y labores de inteligencia que llevaron a los oficiales al inmueble ubicado en el cruce de Prolongación Victoria y Prolongación Logroño.

La Fiscalía del Estado cateó la propiedad y el sitio permanece bajo resguardo policial.

Según datos de la AMIS, Guadalajara ocupa el segundo lugar nacional en robo de autos asegurados, con 2 mil 539 unidades sustraídas entre junio de 2024 y julio de 2025; de estos casos, el 33 por ciento se cometió con violencia. (Por Edgar Flores Maciel)