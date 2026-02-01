En los Juegos Olímpicos de Invierno, la esquiadora estadounidense, Lindsey Vonn, a cuatro veces campeona general de la Copa del Mundo y que competía con una grave lesión en la rodilla izquierda, vio terminado su desafiante intento de ganar el descenso olímpico a los 41 años de edad tras un aterrador accidente por el que tuvo que ser evacuada en helicóptero de rescate por segunda vez en nueve días en los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Vonn perdió el control momentos después de salir, golpeando una puerta con su hombro derecho y rodando ladera abajo antes de terminar incómodamente sobre su espalda, con los esquís cruzados debajo de ella y fue rescatada en medio de gritos de dolor; ya fue operada por fractura en la pierna izquierda, anunció el hospital Ca’Foncello de Treviso.

Su compañera de equipo, Breezy Johnson de 30 años ganó la medalla de oro. La plata fue para alemana Emma Aicher y a la italiana Sofia Goggia se quedó con el bronce.

Lamentablemente continúan los percances en la jornada dominical de los Juegos Olímpicos de Invierno, Cande Moreno, de Andorra, sufrió una aparatosa caída durante la competencia del descenso tras un mal aterrizaje en el primer sector del recorrido. y aunque de inmediato fue atendida, de momento No se tienen más datos del estado de salud en el que se encuentra.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó las recientes protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y el presunto sabotaje de la infraestructura ferroviaria, calificando el domingo a los responsables como “enemigos de Italia y de los italianos”.

“Estas bandas de criminales se manifiestan ‘contra los Juegos Olímpicos’, provocando que estas imágenes terminen en televisores de todo el mundo. Después, otros cortan los cables ferroviarios para evitar que los trenes salgan”, Mientras que miles de italianos están trabajando para que los Juegos se desarrollen sin problemas, muchos de los cuales son voluntarios. (Por Manuel Trujillo Soriano)