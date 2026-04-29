Elementos de fuerzas federales y estatales decomisaron más de 60 kilos de cocaína ocultos en un tractocamión durante un operativo en la carretera Playa Azul–Manzanillo, en una acción coordinada entre las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El hallazgo se logró tras la inspección de una caja refrigerada que transportaba papel higiénico, donde un binomio canino detectó irregularidades.

En el interior se localizaron 65 paquetes con droga, de aproximadamente un kilo cada uno.

Cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.